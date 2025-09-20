ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４７）が演出する新作舞台「百鬼夜鏡」が、１１月に東京・ＥＸシアター有明で上演されることが１７日、分かった。ジュニア・川粼皇輝（２３）、Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ・薮宏太（３６）ら「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」の後輩９人が出演する。

光一が演出、西田征史氏が脚本を務める本作は、室町時代にタイムスリップした高校生が、鬼と出会うことから始まる不思議な物語。音楽、ダンス、アクションを交えて描く。ジュニアの川粼、元木湧（２４）が高校生役、内村颯太（２３）、北川拓実（２２）、安嶋秀生（２３）、松尾龍（２５）が鬼を演じる。

光一は、ジュニア６人の出演に「若い後輩たちが輝ける作品にしたい。稽古から思いっきりぶつかってきてもらって、作品の道筋を一緒に作っていけたら」と期待。ふぉ〜ゆ〜・松崎祐介（３９）が鬼、Ａ．Ｂ．Ｃ―Ｚの戸塚祥太（３９）が元陰陽師、薮が鬼のトップを演じることから「（３人は）舞台経験が多く頼もしい」と信頼を寄せる。

川粼は「光一くんが新たに演出される舞台に出演させていただけること、とてもうれしく思っています」と歓喜。薮は「光一くんの演出を肌で感じ、吸収する機会をいただけたことは大変光栄。刺激的な日々になることは間違いありません」と胸を躍らせている。