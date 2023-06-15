弁護士でお笑い芸人のこたけ正義感が１１月から全国４都市を巡る単独ライブツアー「弁論２０２６」を開催することが１７日、わかった。

２０２４年から開催している同ライブは、こたけの弁護士としての経験をもとに、裁判や法曹界、社会問題をテーマに展開するスタンダップコメディー。同年の公演では「袴田事件」、翌２５年公演では生活保護を巡る裁判を題材に取り上げるなど、身近な社会問題からディープな法曹界の裏側まで、自身の実体験も交えながら笑いへ昇華してきた。

同公演の最大の魅力は、社会的・時事的なテーマを扱いながらも、決して高尚な「スピーチ」や「良い話」に逃げず、徹底して「お笑い」として成立させること。芸人としてのストイックな姿勢が、幅広いエンターテインメントファンの人気を博し、タブー視されがちな社会のリアルを笑いに変えるトークは、多くの人々に「他人事ではない、自分ごと」として刺さっている。

同ツアーは、宮城・福岡・京都・東京の全４都市４公演を予定。昨年の好評を受けて会場をサイズアップし、総動員数は１．２万人超を予定。千秋楽の東京ガーデンシアターでピン芸人が単独お笑いライブをするのは史上初の快挙でもある。

こたけはライブを控え、「今年も『弁論』を開催することになりました。今回は公演数も規模も格段に増えて、どうなるんだろうと期待しながらも震えています。本当にどうなるんでしょう」と不安な心境を告白。「家族と、友達と、またはお一人でもぜひ来てください。あなたが来てこその弁論です」と呼び掛けた。

【ライブ日程】

・１１月４日 宮城公演・東京エレクトロンホール宮城

・１１月１１日 福岡公演・ＳＡＷＡＲＡＰＩＡ 福岡県立ももち文化センター大ホール

・１１月２４日 京都公演・ロームシアター京都 メインホール

・１２月４日 東京公演・東京ガーデンシアター