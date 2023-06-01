こたけ正義感、『弁論2026』全国4都市で開催決定 千秋楽は8000人キャパ ピン芸人として史上初の挑戦【日程・会場一覧あり】
現役弁護士でありながらお笑い芸人として活動するこたけ正義感が、全国4都市を巡る過去最大規模の単独ライブツアー『弁論2026』を開催することを発表した。千秋楽は収容人数約8000人の東京ガーデンシアターで、ピン芸人が同会場で単独お笑いライブを行うのは史上初の快挙となる。現役弁護士が開催する単独ライブとしても総動員1万2000人超は過去最大規模であり、お笑い界・法曹界において歴史的な挑戦となる。
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『弁論』は、こたけ正義感が裁判や法曹界にまつわるエピソードを笑いに昇華させるスタンダップコメディショー。2024年から継続しているこの単独ライブは、身近な社会問題からディープな法曹界の裏側までをベースに、自身の実体験も交えながら展開。2024年の『弁論』では「袴田事件」を扱い注目を集め、2025年には「いのちのとりで裁判と生活保護」をテーマに掲げ大きな話題を呼んだ。
前回の2025年公演（よみうりホール）では、1000席のキャパシティに対して約8000枚の申し込みが殺到。その公演が無料配信された際には、期間限定公開にもかかわらず166万回再生を突破し、コメント欄は異例の盛り上がりに。福祉事務所のケースワーカーや、生活保護の当事者といったテーマの渦中にいる人々からも次々と熱い反響が寄せられていた。
■こたけ正義感 コメント
今年も弁論を開催することになりました。
今回は公演数も規模も格段に増えてどうなるんだろうと期待しながらも震えています。
本当にどうなるんでしょう。ほんとに。
家族と、友達と、またはお一人でもぜひ来てください。あなたが来てこその弁論です。
【公演概要】
■日時／会場
・11月4日(水)開場18:00 開演19:00／東京エレクトロンホール宮城
・11月11日(水) 開場18:00 開演19:00／SAWARAPIA 福岡県立ももち文化センター大ホール
・11月24日(火)開場18:00 開演19:00／ロームシアター京都メインホール
・12月4日(金)開場18:00 開演19:30／東京ガーデンシアター
■チケット（全席指定・税込）
・東京公演
アリーナチケット：8000円
スタンドチケット：7000円
・宮城＆福岡＆京都公演：6000円
・学生チケット（全公演共通）：3000円
『弁論』は、こたけ正義感が裁判や法曹界にまつわるエピソードを笑いに昇華させるスタンダップコメディショー。2024年から継続しているこの単独ライブは、身近な社会問題からディープな法曹界の裏側までをベースに、自身の実体験も交えながら展開。2024年の『弁論』では「袴田事件」を扱い注目を集め、2025年には「いのちのとりで裁判と生活保護」をテーマに掲げ大きな話題を呼んだ。
前回の2025年公演（よみうりホール）では、1000席のキャパシティに対して約8000枚の申し込みが殺到。その公演が無料配信された際には、期間限定公開にもかかわらず166万回再生を突破し、コメント欄は異例の盛り上がりに。福祉事務所のケースワーカーや、生活保護の当事者といったテーマの渦中にいる人々からも次々と熱い反響が寄せられていた。
■こたけ正義感 コメント
今年も弁論を開催することになりました。
今回は公演数も規模も格段に増えてどうなるんだろうと期待しながらも震えています。
本当にどうなるんでしょう。ほんとに。
家族と、友達と、またはお一人でもぜひ来てください。あなたが来てこその弁論です。
【公演概要】
■日時／会場
・11月4日(水)開場18:00 開演19:00／東京エレクトロンホール宮城
・11月11日(水) 開場18:00 開演19:00／SAWARAPIA 福岡県立ももち文化センター大ホール
・11月24日(火)開場18:00 開演19:00／ロームシアター京都メインホール
・12月4日(金)開場18:00 開演19:30／東京ガーデンシアター
■チケット（全席指定・税込）
・東京公演
アリーナチケット：8000円
スタンドチケット：7000円
・宮城＆福岡＆京都公演：6000円
・学生チケット（全公演共通）：3000円