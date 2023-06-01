ミュージカル『刀剣乱舞』、週間映像ランキング2冠【オリコンランキング】
ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズの10周年を記念して行われた『ミュージカル『刀剣乱舞』 目出度歌誉花舞 十周年祝賀祭 初回限定盤』のDVD&Blu-ray Disc（以下BD）が、6月18日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」で2冠を達成した。
【舞台写真】勇ましさと優雅さをあわせ持つ『刀ミュ』髭切 単騎出陣の様子
初週売上は、DVD：0.7万枚、BD：3.2万枚で、同日付「オリコン週間DVDランキング」「オリコン週間BDランキング」ともに1位に初登場した。
ミュージカル『刀剣乱舞』は、PCブラウザ・スマホアプリゲーム「刀剣乱舞ONLINE」を原案としたメディアミックス作品で、2015年より続くミュージカルシリーズ。本作の初回限定盤には、東京ドームで開催された2025年7月29日と30日の公演本編2日分に加え、メイキング映像をはじめとした特典映像も収められている。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間：2026年6月8日〜14日）＞
【舞台写真】勇ましさと優雅さをあわせ持つ『刀ミュ』髭切 単騎出陣の様子
初週売上は、DVD：0.7万枚、BD：3.2万枚で、同日付「オリコン週間DVDランキング」「オリコン週間BDランキング」ともに1位に初登場した。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間：2026年6月8日〜14日）＞