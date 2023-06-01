にじさんじ、ワールドツアー映像作品がミュージックDVD・BDランキング1位【オリコンランキング】
VTuber／バーチャルライバーグループ・にじさんじのワールドツアーを収めた映像作品『にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！横浜公演［Blu-ray］』が、6月18日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」で1位を獲得した。
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合計売上は0.8万枚（※BDのみ発売）で、「週間BDランキング」では2位に初登場した。
本作は、にじさんじの7周年を記念し、2025年5月から26年1月にかけて開催されたライブツアーより、25年7月21日に行われた横浜公演の模様を収めた映像作品。同ツアーは、仙台、名古屋、横浜、神戸、福岡、広島、東京の7公演をBlu-ray化し、2026年4月8日より順次販売されている。
ライブ本編に加え、特典映像として、ライバーを追いかけ続けたライバーカメラから厳選した数曲の映像や、オーディオコメンタリーも収録されている。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間：2026年6月8日〜14日）＞
合計売上は0.8万枚（※BDのみ発売）で、「週間BDランキング」では2位に初登場した。
本作は、にじさんじの7周年を記念し、2025年5月から26年1月にかけて開催されたライブツアーより、25年7月21日に行われた横浜公演の模様を収めた映像作品。同ツアーは、仙台、名古屋、横浜、神戸、福岡、広島、東京の7公演をBlu-ray化し、2026年4月8日より順次販売されている。
ライブ本編に加え、特典映像として、ライバーを追いかけ続けたライバーカメラから厳選した数曲の映像や、オーディオコメンタリーも収録されている。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間：2026年6月8日〜14日）＞