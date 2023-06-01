嵐、映像作品も急上昇 TOP10に4作ランクイン【オリコンランキング】
5月31日をもってグループとしての活動を終了した5人組グループ・嵐の映像作品が、6月18日発表の最新「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」において、TOP10に4作ランクインした。
【動画】嵐「サクラ咲ケ」「GUTS !」ミュージックビデオ
2020年12月31日に開催された活動休止前ラストライブを収めた『This is 嵐 LIVE 2020.12.31』が週間売上0.2万枚で前週9位から4位に浮上。18年11月から19年12月まで約1年にわたって開催されたデビュー20周年アニバーサリーツアーを収めた『ARASHI Anniversary Tour 5×20』が週間売上0.1万枚で前週30位から5位に急上昇した。
さらに、『ARASHI Anniversary Tour 5×10』が前週20位から6位、『ARASHI SUMMER TOUR 2007 FINAL Time −コトバノチカラ−』が前週11位から8位にそれぞれランクインし、4作品がTOP10入りした。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間：2026年6月8日〜14日）＞
【動画】嵐「サクラ咲ケ」「GUTS !」ミュージックビデオ
2020年12月31日に開催された活動休止前ラストライブを収めた『This is 嵐 LIVE 2020.12.31』が週間売上0.2万枚で前週9位から4位に浮上。18年11月から19年12月まで約1年にわたって開催されたデビュー20周年アニバーサリーツアーを収めた『ARASHI Anniversary Tour 5×20』が週間売上0.1万枚で前週30位から5位に急上昇した。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間：2026年6月8日〜14日）＞