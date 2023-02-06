◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組 ポルトガル―コンゴ（１７日、ヒューストン競技場）

世界的ストライカー・Ｃ・ロナウド（アルナスル）擁するポルトガル（ＦＩＦＡランク５位）が、１次リーグＫ組初戦でコンゴ（同４６位）と対戦。１―１で前半を折り返した。

ポルトガルはロナウドが先発し、アルゼンチン代表メッシに続き６大会連続出場を果たした。前半６分にＦＷネトの柔らかいクロスにＭＦのＪ・ネベスが頭で合わせて先制。しかし、前半アディショナルタイムにコンゴのＦＷウィサがコーナーキックの流れから頭で合わせ同点ゴール。１９７４年大会以来５２年ぶり出場となったコンゴは前回３戦３敗でゴールがなかったため。これが歴史的なＷ杯初ゴールとなった。

ポルトガルは新旧の戦力が融合し、欧州予選は６試合で２０ゴールと高い得点力を示した。４１歳となった大エース、ロナウドは予選５試合に出場して５ゴールと決定力は健在だ。出場すれば史上最多６度目となる今大会が最後のＷ杯となることを明言しており、悲願の頂点に挑む。

中盤にはＢ・フェルナンデス（マンチェスターＵ）やビティーニャ（パリＳＧ）ら欧州の強豪クラブの主力がそろう。カウンター攻撃からパスの組み立てによる崩しまで、速攻と遅攻を柔軟に使い分けてまずは初戦勝利を狙う。

◆ポルトガル（７大会連続９度目） ＦＩＦＡランク５位。Ｗ杯最高成績は１９６６年の３位。欧州選手権は２０１６年大会で優勝。２３年からロベルト・マルティネス監督（５２）が指揮。主な選手はＣ・ロナウド（アルナスル）、ＭＦフェルナンデス（マンチェスターＵ）。欧州予選は４勝１分け１敗で突破。２５年欧州ネーションズリーグ優勝。首都リスボン。人口約１０００万人。