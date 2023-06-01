「怖すぎる」「罰が重い」ゴールキック→相手CKに!? W杯初の“５秒ルール”発動にファン驚き「GK大変だな」「一気にピンチに」
現地６月17日、北中米ワールドカップのグループステージ（K組）第１節で、ポルトガル代表とDRコンゴ代表がヒューストン・スタジアムで対戦。この試合では、今大会から導入された新ルールが初めて適用され、話題となった。
問題のシーンは51分だった。コンゴのゴールキックの場面で、主審が突如プレーを停止。ゴールキーパーによる再開が遅延行為と判断され、ポルトガルにコーナーキックが与えられたのだ。
これは今大会から導入された「５秒ルール」によるもの。ボールがタッチラインやゴールラインを割った際、スローインやゴールキックで選手が故意にプレーを遅らせていると審判が判断した場合、５秒のカウントダウンが開始される。そして５秒以内にプレーが再開されなければ反則となり、相手にスローインやコーナーキックが与えられる。ゴールキックも適用対象となっている。
W杯で初めて適用されたシーンに、SNS上ではファンも驚き。「５秒ルール来た」「ゴールキックからコーナーは罰が重い」「5秒ルールきっついね」「ルールが曖昧なのとカウント早すぎ」「GK大変だな」といった声が上がった。
さらに、「主審のさじ加減やんけ！」「５秒ってあっという間だわ」「ほーええやん。適用の前例つくれば他チームも意識かわる」「一気にピンチになるの怖すぎるｗ」など、賛否両論の反応が広がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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問題のシーンは51分だった。コンゴのゴールキックの場面で、主審が突如プレーを停止。ゴールキーパーによる再開が遅延行為と判断され、ポルトガルにコーナーキックが与えられたのだ。
W杯で初めて適用されたシーンに、SNS上ではファンも驚き。「５秒ルール来た」「ゴールキックからコーナーは罰が重い」「5秒ルールきっついね」「ルールが曖昧なのとカウント早すぎ」「GK大変だな」といった声が上がった。
さらに、「主審のさじ加減やんけ！」「５秒ってあっという間だわ」「ほーええやん。適用の前例つくれば他チームも意識かわる」「一気にピンチになるの怖すぎるｗ」など、賛否両論の反応が広がった。
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