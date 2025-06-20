ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）は17日（日本時間18日）、本拠でのレイズ戦を前に報道陣の取材に応じた。この日先発する大谷翔平投手（31）について語った。

大谷は前回10日（同11日）のパイレーツ戦まで4登板続けて、投打同時出場した。ただ、前回登板の翌日、11日（同12日）の同戦では左膝の炎症のため、第5打席で代打を送られ途中交代。翌12日（同13日）の試合を欠場。この日の先発登板は予定通りとなったが、通常2日前に行うブルペンでの投球練習も膝への負担を考慮し、前日である16日（同17日）に変更していた。

ロバーツ監督は、左膝に不安を抱えた中で投手専念で先発する大谷について見極めたい点として「私としては、彼のしぐさや様子、投げ方、ボールの出どころ、コマンド（制球）などを見ていきたいですね」と明かした。

続けて「そういった部分にはかなり注意を払います」としながらも「ただ、今ここで言えるのは、彼は登板する準備ができていて、状態も良いということです」と期待した。それでも「もちろん注意深く見守っていきます」と強調した。