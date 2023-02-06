◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組 ポルトガル―コンゴ（１７日、ヒューストン競技場）

コンゴ（同４６位）が、１次リーグＫ組初戦でポルトガル（ＦＩＦＡランク５位）と対戦。今大会から導入された新ルールが適用される場面があった。

後半６分にコンゴのＧＫムパシがゴールキックを蹴ろうとしたところ、主審が５秒のカウントダウンを開始。ムパシは５秒以内にゴールキックを蹴れなかったため、主審はポルトガルにコーナーキックを与えた。結果的にはゴールにつながらなかったが、会場がざわつく異様な雰囲気に包まれるなど、新ルールに困惑している様子だった。

◆北中米Ｗ杯から導入された主なルール

〈１〉３分間の飲水タイム「ハイドレーションブレイク」 酷暑が懸念されるため、前後半のそれぞれ開始から約２０分後にプレーを中断して３分間、飲水タイムが実施される。

〈２〉５秒制限 スローインやゴールキックでの再開を意図的に遅らせていると判断した場合、主審が５秒のカウントダウンを始める。スローインは時間を過ぎると、相手にスローインが与えられる。ゴールキックは時間を過ぎると、相手のコーナーキックで再開となる。

〈３〉治療を受けた選手は１分間ピッチ外に 負傷を偽った時間稼ぎを防ぐことが目的で、治療を受けた選手は最低１分間はピッチ外で待機する。

〈４〉交代は１０秒以内 交代で退く選手は、第４審が交代ボードを掲げてから１０秒以内にピッチを去らなければならない。１０秒を超えると、途中出場予定の選手は最低１分間はピッチに入れず、そのチームは数的不利な状況でのプレーを強いられる。