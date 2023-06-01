ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均が下げに転じる ナスダックも下げ拡大
NY株式17日（NY時間14:06）（日本時間03:06）
ダウ平均 51834.95（-164.72 -0.32%）
ナスダック 26168.52（-207.82 -0.79%）
CME日経平均先物 70945（大証終比：+895 +1.26%）
欧州株式17日終値
英FT100 10508.61（+14.40 +0.14%）
独DAX 24934.67（+24.26 +0.10%）
仏CAC40 8430.79（-16.48 -0.20%）
米国債利回り
2年債 4.144（+0.093）
10年債 4.463（+0.024）
30年債 4.938（-0.005）
期待インフレ率 2.287（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.927（-0.003）
英 国 4.751（-0.037）
カナダ 3.395（+0.005）
豪 州 4.767（-0.059）
日 本 2.593（-0.041）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝76.34（+0.29 +0.38%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4400.80（+46.40 +1.07%）
ビットコイン（ドル）
65025.37（-759.79 -1.15%）
（円建・参考値）
1043万2020円（-121893 -1.15%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51834.95（-164.72 -0.32%）
ナスダック 26168.52（-207.82 -0.79%）
CME日経平均先物 70945（大証終比：+895 +1.26%）
欧州株式17日終値
英FT100 10508.61（+14.40 +0.14%）
独DAX 24934.67（+24.26 +0.10%）
仏CAC40 8430.79（-16.48 -0.20%）
米国債利回り
2年債 4.144（+0.093）
10年債 4.463（+0.024）
30年債 4.938（-0.005）
期待インフレ率 2.287（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.927（-0.003）
英 国 4.751（-0.037）
カナダ 3.395（+0.005）
豪 州 4.767（-0.059）
日 本 2.593（-0.041）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝76.34（+0.29 +0.38%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4400.80（+46.40 +1.07%）
ビットコイン（ドル）
65025.37（-759.79 -1.15%）
（円建・参考値）
1043万2020円（-121893 -1.15%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ