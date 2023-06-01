NY株式17日（NY時間14:06）（日本時間03:06）
ダウ平均　　　51834.95（-164.72　-0.32%）
ナスダック　　　26168.52（-207.82　-0.79%）
CME日経平均先物　70945（大証終比：+895　+1.26%）

欧州株式17日終値
英FT100　 10508.61（+14.40　+0.14%）
独DAX　 24934.67（+24.26　+0.10%）
仏CAC40　 8430.79（-16.48　-0.20%）

米国債利回り
2年債　 　4.144（+0.093）
10年債　 　4.463（+0.024）
30年債　 　4.938（-0.005）
期待インフレ率　 　2.287（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.927（-0.003）
英　国　　4.751（-0.037）
カナダ　　3.395（+0.005）
豪　州　　4.767（-0.059）
日　本　　2.593（-0.041）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝76.34（+0.29　+0.38%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4400.80（+46.40　+1.07%）

ビットコイン（ドル）
65025.37（-759.79　-1.15%）
（円建・参考値）
1043万2020円（-121893　-1.15%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ