フランス1部ブレストは日本時間18日、エリック・ロワ監督が死去したことを発表した。58歳だった。

クラブの公式インスタグラムで「私たちの監督、エリック・ロワがこの世を去ったことについて、この大きな悲しみを表現しきれません」とロワさんの訃報を伝え、「会長、経営陣、そしてスタッド・ブレストの全スタッフは、彼のご家族、奥様、2人のお子様、そしてすべての親しい方々の痛みを分かち合います」とした。

「クラブに計り知れない貢献をもたらし、人々にインスピレーションを与える存在でした。サポーターから愛され、尊敬されていた彼は、クラブの歴史のなかで最も輝かしいページを書き記すことに貢献し、クラブを歴史的な高みへと導いてくれました」とロワ氏の功績をつづり、「エリック、あなたがクラブにもたらしたすべてを、そしてあなたの人間性を、私たちは決して忘れません。あなたは永遠に私たちの心の中に、そしてクラブの歴史に刻まれ続けます」と追悼した。

1967年9月26日生まれ、フランス・ニース出身のロワさんは、ニースでプロとしてのキャリアをスタート。守備的MFとしてマルセイユ、リヨンなどでも活躍した。

2023年にブレストの監督に就任すると、23〜24年シーズンのリーグ戦で3位と大躍進。クラブ史上初となる欧州CL出場を果たすという偉業を成し遂げた。

フランスメディアRMC Sportによると、すい臓がんで闘病していたという。