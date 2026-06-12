◇サッカーW杯北中米大会1次リーグI組 ノルウェー4―1イラク（2026年6月16日 ボストン）

初出場の夢舞台でハーランドが鮮烈な輝きを放った。持ち味を生かした2得点で28年ぶりに出場したノルウェーの快勝スタートに貢献。「誰もが我々の勝利を期待していたし、足をすくわれることもなかった。今はただ喜ぶだけ。みんなでお祝いしてほしい」と母国の国民に呼びかけた。

1メートル95の巨漢に似合わない鋭い加速を見せつけた。前半29分に左から流れてきたクロスに反応。ファーサイドに滑り込み、左足を伸ばして先制点を押し込んだ。1―1の同43分にはDFへの猛プレスでパスミスを誘発。GKに突進してクリアボールをブロックし、再びネットを揺らした。

「最初のゴールも良かったけれど、2点目はさらに良かった」とハーランド。前半のボールタッチはわずか11回だったが、ゴールに直結するプレーに特化したスタイルで効率良く得点。代表戦では19年のデビューから51試合57得点とし、1試合平均1・12点と驚異的な得点率を誇る。

22〜23年にマンチェスターCで欧州CLを含む主要3冠獲得の偉業を支えた。黄金世代を擁する代表では予選8試合16得点で出場の道を自ら切り開いたW杯で待望のデビュー。試合前日には米国入りしていたストーレ首相から「世界最高のストライカー。ごまかしてその地位に就くことはできない」と賛辞を寄せられていた中、堂々と世界に実力を証明した。

絶対エースに引っ張られたチームは4度目の出場で過去最多の4得点。「普通の調子なのに4―1で勝つことができた」。そう言ってのけた怪物がメッシやエムバペと共に祭典を盛り上げていく。