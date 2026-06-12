◇サッカーW杯北中米大会1次リーグI組 フランス3―1セネガル（2026年6月16日 ニューヨーク・ニュージャージー）

前回大会の得点王が再び黄金に輝くブーツとW杯を奪いに行くため、初戦から爆発した。フランスのエースFWエムバペはセネガル戦で鮮やかに2得点を決め、3―1の快勝発進に導いた。主将として「まだ完全に軌道に乗っているとは言えないが、大会をいい形でスタートすることは常に重要だ」と満足そうに胸を張った。

0―0の後半21分、エリア内を斜めに横断してオリセのスルーパスを引き出すと右足で先制のネットを揺らした。「動けば、見てくれる」とエムバペ。両親の勧めで習っていたというフルートの奏者をまねたセレブレーションで自身のゴールを祝った。試合終了間際にはゴール正面、約25メートルのエリアから豪快ミドルを叩き込み、初戦を締めくくった。

27歳にして代表通算得点は同国最多の「58」。W杯通算ゴールも14得点に伸ばし、ゲルト・ミュラー（西ドイツ）と並ぶ歴代4位タイと驚異のペースでゴールを生み続けている。リーダーシップや守備をしないことに疑問を呈する声や批判の声も上がっていたが「全ての人を黙らせるためにプレーし始めたら80歳までプレーし続けなければならなくなる」と意に介さなかった。

前回大会に続いて得点王となれば、初めて複数大会での獲得となる。日本が1次リーグF組3位突破となれば決勝トーナメント1回戦はI組1位と対戦する可能性が高く、その筆頭候補がフランスだ。できれば3位突破は避けたくなるようなエムバペの迫力だった。