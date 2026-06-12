◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組 チュニジア―日本（2026年6月20日 モンテレイ）

チュニジア代表監督に就任したエルベ・ルナール氏（57）が16日、メキシコのモンテレイ近郊で会見した。20日に日本戦を控える中、要請を受けて自宅があるセネガルからパリ経由で急きょ現地入り。「簡単ではないが、やりがいのある挑戦」と話した。初練習では声を張り上げ、チームを鼓舞。14日のスウェーデン戦に1―5で敗れた選手とは初対面で「顔を上げて前に進まなければならない」と伝えたという。

前回22年カタール大会ではサウジアラビアを率い、1次リーグでアルゼンチンを破る番狂わせを演出。今後の戦いには「まだ2試合が残っていてサッカーは生きている限り希望がある」と訴え、日本に関しては「よく知っていてアジアで一番のチーム」と警戒した。

白シャツがトレードマークの戦術家。ザンビアとコートジボワールをアフリカ選手権優勝に導いたフランス人指揮官に対し、チュニジア連盟はW杯終了までの契約で20万ユーロ（約3700万円）を支払うと報じられている。年俸換算なら約4億円。その手腕が注目される。