◇カレッジワールドシリーズ ジョージア大2―0テキサス大（2026年6月16日 オマハ）

昨秋のNPBドラフトでオリックスから6位指名を受けたジョージア大の石川ケニーが、カレッジワールドシリーズのテキサス大戦に「5番・左翼」で出場し、3打数1安打だった。2―0で勝利し、17、18日（日本時間18、19日）のオクラホマ大戦に連勝すれば、20日（同21日）から全米大学No.1を決めるファイナル（2戦先勝）への進出が決まる。

最速96マイル（約154キロ）を誇る二刀流で注目される石川は、今大会後にはメジャーのドラフト会議の指名候補が実技のアピールや身体検査を行う「ドラフトコンバイン」の参加者にも、スタンフォード大・佐々木らとともに名を連ねている。

今後の進路はメジャーのドラフトの結果次第とみられ「まだどうするかは分からないけど、選択肢が多いことは他の選手が当たり前に持っているわけではない。しっかり感謝して、将来を慎重に決めていきたい」と話した。今大会はチームトップの打率5割（10打数5安打）と好調。「球はけっこう見えている。この大会を楽しむだけ」と力を込めた。（オマハ・杉浦大介通信員）

≪両親は感無量≫スタンドからは石川の父・則良（のりき）さん、ハワイ出身の母デニースさんも声援を送った。石川の幼少期にハワイから日本に移住した家族は神奈川県在住で、12日にオマハ入りした。15日のオクラホマ大戦では息子の本塁打を目の当たりにした則良さんは「（同大会で）日本人初のホームランまで見られて最高です」と感無量の表情。「（二刀流は）ずっとやってきたから続けてほしいですね」と愛息の将来に思いを巡らせていた。