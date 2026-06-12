元日本代表でW杯に2度出場したC大阪の森島寛晃会長（54）が1次リーグ第2戦チュニジア戦を前に本紙の単独インタビューに応じた。02年日韓大会で背番号8をつけ、チュニジア戦で初得点をマーク。以降、日本の「8」はW杯で番号別最多の通算4得点を記録するなど縁起の良い番号となっている。優勝を目指す森保ジャパンにエールを送った。 （取材・構成＝西海 康平）

W杯で日本代表がチュニジアと対戦するのは02年日韓大会以来となる。その一戦で決勝弾を叩き込んだのが、森島氏。C大阪の本拠地でもある長居に熱狂をもたらすと同時に、日本代表では背番号8の選手としてW杯で最初の得点者となった。当時を振り返りつつ、再びチュニジアと戦う日本代表に期待を寄せた。

「W杯の試合がC大阪のスタジアムで行われて凄く縁を感じたし“ここで点を取りたい”という思いが強かった。それが思い切りの良さにつながったし、サポーターの雰囲気にも乗せられた。あれから24年がたって、現在の選手はみんな実績と経験を積んでいる。だから史上最強と言われるのだと思う」

アフリカ予選で無失点を誇ったチュニジアは、初戦のスウェーデン戦で5失点。大敗を喫して監督交代もあったが、日本戦でも堅守をベースに戦うことが予想される。「勝たないと次（決勝トーナメント）に行けないし、どうやって点を取るか」。そう語る森島氏は、ブロックをこじ開ける攻撃のキーマンに「上田」を挙げた。

「攻撃で欠かせないのは上田選手だと思っている。オランダリーグでゴールという結果を残すだけでなく、フィジカルの強さがあって起点になれる。亡くなられた釜本邦茂さんが“日本にはストライカーがいない”と言われていたけど、そういう意味では“日本にもストライカーが出てきたな”と言ってくれるんじゃないかなと」

加えて、森島氏は期待する選手の一人として背番号8を継ぐ久保の名前も挙げた。オランダ戦で左膝を痛めて負傷交代。状態が心配されるが、世界の頂点を目指す上で必要な戦力であることに変わりはない。久保がJリーグ初得点を決めたのが17年4月15日のJ3・FC東京U―23対C大阪U―23戦。Jリーグ史上最年少となる15歳10カ月11日での一撃を、チームの強化に携わっていた森島氏はスタンドから見ていた。

「あの初ゴールで、セレッソも取り上げられましたよね…（笑い）。でも、当時からフィジカルもスピードも段違いになっているし、何より、相手に対する“怖さ”が増している。彼がボールを持てば狭いエリアでも打開できるし、引きつけて味方を使うこともできるから相手も飛び込めない」

24年前のチュニジア戦。鮮明に覚えているのはピッチ内だけではない。「帰りにチームバスがスタジアムを出た時、沿道にいっぱいサポーターがいて、みんな手を振ってくれた。その雰囲気が凄かった」。列島に再び歓喜が訪れることを願っている。

◇森島 寛晃（もりしま・ひろあき）1972年（昭47）4月30日生まれ、広島県出身の54歳。91年に当時JSLのヤンマー入りし、95年にJリーグに昇格すると、C大阪一筋でJ1通算318試合94得点。J2では42試合12得点。日本代表では98、02年W杯に出場するなど通算64試合12得点。08年限りで引退し、18年12月に社長に就任。25年4月には会長に就任。

▽W杯日韓大会のチュニジア戦 日本が1勝1分けの状況で迎えた1次リーグ第3戦で対戦。0―0で前半を終えると、後半開始から森島が2トップの一角として出場。後半3分にペナルティーエリア内のこぼれ球に反応し、右足を振り抜いてゴール左へ先制点を沈めた。後半30分には市川のクロスから中田英がヘディングで追加点。2―0で快勝した日本はH組を1位通過し、決勝トーナメント進出を決めた。