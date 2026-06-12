◇W杯北中米大会1次リーグJ組 アルゼンチン3−0アルジェリア（2026年6月16日 カンザスシティ）

1次リーグ4試合が16日（日本時間17日）に行われ、J組で大会連覇を狙うアルゼンチンは3―0でアルジェリアに快勝。史上最多6大会連続出場のFWリオネル・メッシ（38）がハットトリックを達成し、W杯通算得点を歴代最多に並ぶ16とした。I組では前回準優勝のフランスがセネガルに3―1で快勝。FWキリアン・エムバペ（27）が2得点をマークした。ノルウェーはイラクを4―1で下し、FWアーリング・ハーランド（25）が衝撃の2発でW杯デビューを飾った。

やっぱりメッシはメッシだった。前人未到の6大会連続出場を果たした一戦でW杯では自身初のハットトリックを達成した。ピッチ上での余裕、緩急のつけ方。全てが異次元。約7万人の大歓声に両手を上げて応え「今の自分が経験していることは全てボーナスのようなものだ。今は楽しんでいる。素晴らしいグループと一緒にね。子供の頃に想像していた以上だ」と笑顔を見せた。

前半17分、鋭い縦パスを受けると一気にテンポが上がる。左足外側の切り返しでコースをつくりコンパクトに左足を振った。カーブのかかったシュートはGKの手をかすめて右上に決まった。仲間の祝福にグッと感極まった。後半15分にはこぼれ球を抜け目なく押し込み、同31分には左足一閃（いっせん）で3点目。間もなく39歳を迎える神の子が完全に試合を支配した。

W杯通算得点はFWクローゼ（ドイツ）に並ぶ歴代最多の16点となり、38歳357日でのハットトリックはポルトガル代表FWのC・ロナウドの記録を抜く最年長記録。それでも「クローゼに並んだのは光栄だが、単なる数字に過ぎない」と記録に興味を示さない。それよりも「美しい仲間たちと共に、今日もピッチで楽しめた」と笑った。06年6月16日のセルビア・モンテネグロ戦で初得点をマークしてから20年。この日、新たな金字塔を打ち立てた。

大会直前までハムストリングの負傷に苦しんだ。スカロニ監督も「万全ではない」と漏らす中、単独調整が続いた。だが役者が違う。会場となったカンザスシティーは「メッシ・マニア」に沸き、NFLの英雄マホームズも観戦。市街では「GOAT（史上最高）」にちなみ、代表ユニホームを着た本物のヤギ（GOAT）が登場するお祭り騒ぎとなった。W杯連覇となれば史上3チーム目。メッシ率いるアルゼンチンが会心のスタートを切った。

《最年長ハット》アルゼンチンFWメッシがW杯で自身初のハットトリックを達成した。今大会第1号で、W杯通算51人目55回目。アルゼンチンでは1930年スタービレ、94、98年のバティストゥータに次いで3人目4回目。38歳での達成は18年ポルトガルFW、C・ロナウドの33歳を上回る最年長ハットとなった。