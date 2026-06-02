C・ロナウド、メッシに続き史上2人目の6大会連続W杯出場を達成！
ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル/サウジアラビア）が6大会連続でのワールドカップ出場を達成した。前日のアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）に続き、史上2人目の快挙となる。
FIFAワールドカップ2026・グループK第1節が現地時間17日に行われ、ポルトガル代表はコンゴ民主共和国（DRコンゴ）代表と対戦。この一戦にキャプテンとして先発出場したC・ロナウドは、6度目のW杯出場を果たした。同選手は2003年にポルトガル代表デビューを飾って以来、これまで228試合に出場し、143ゴールを重ねている。
今大会ではすでに前日の16日に行われた試合で、メッシが史上初となる6大会連続でW杯に出場。メキシコ代表GKギジェルモ・オチョアも6大会連続の出場に期待がかかっているが、今大会の開幕戦では出場が無かった。
FIFAワールドカップ2026・グループK第1節が現地時間17日に行われ、ポルトガル代表はコンゴ民主共和国（DRコンゴ）代表と対戦。この一戦にキャプテンとして先発出場したC・ロナウドは、6度目のW杯出場を果たした。同選手は2003年にポルトガル代表デビューを飾って以来、これまで228試合に出場し、143ゴールを重ねている。
今大会ではすでに前日の16日に行われた試合で、メッシが史上初となる6大会連続でW杯に出場。メキシコ代表GKギジェルモ・オチョアも6大会連続の出場に期待がかかっているが、今大会の開幕戦では出場が無かった。