「まったく動かんな」41歳C・ロナウドに“異変”か…初戦の姿にファン騒然。元日本代表MFも思わず「調子悪いんですかね？」【W杯】
ポルトガル代表は現地６月17日、北中米ワールドカップのグループステージ（K組）第１節で、ヒューストン・スタジアムでDRコンゴ代表と対戦した。
注目を集めたのは、やはり41歳のクリスティアーノ・ロナウドだ。クラブではアル・ナスルで今季公式戦30得点をマーク。衰えを知らないスーパースターは、リオネル・メッシと並ぶ史上最多タイとなる６度目のワールドカップ出場を果たした。
しかし、この日の前半はエースにボールがなかなか入らない展開に。ポジショニングや動き出し、守備への姿勢などを巡り、日本のファンの間でも様々な意見が飛び交った。
フジテレビ系列の中継で解説を務めた元日本代表MFの稲本潤一氏は、「ロナウドの前から行かないので、あそこは（コンゴが）ボール持てますよね」とコメント。一方で、同じく元日本代表MFの乾貴士氏は「ロナウド調子悪いんですかね？」と、コンディションを気にかけた。
SNS上でも反響は大きく、「ロナウドにボール入らん」「ロナウドが蓋になってる感が」「ロナウドが負担になってる気がするな」「ボールに触れてる？」「守備しなさすぎな」といった厳しい声が上がる一方、「決めさせたい感やばいなポルトガル」「ロナウドもうちょい動き出してくれないと」「ロナウド落ちてこずに前張っとけばいいのに」「調子悪い？」「まったく動かんな」「ロナウド反応できてない。泣けてきた」など、その一挙手一投足に注目が集まった。
世界中の視線を集める大スターだけに、ボールタッチの少なさやプレーの変化にも敏感な反応が寄せられた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
注目を集めたのは、やはり41歳のクリスティアーノ・ロナウドだ。クラブではアル・ナスルで今季公式戦30得点をマーク。衰えを知らないスーパースターは、リオネル・メッシと並ぶ史上最多タイとなる６度目のワールドカップ出場を果たした。
フジテレビ系列の中継で解説を務めた元日本代表MFの稲本潤一氏は、「ロナウドの前から行かないので、あそこは（コンゴが）ボール持てますよね」とコメント。一方で、同じく元日本代表MFの乾貴士氏は「ロナウド調子悪いんですかね？」と、コンディションを気にかけた。
SNS上でも反響は大きく、「ロナウドにボール入らん」「ロナウドが蓋になってる感が」「ロナウドが負担になってる気がするな」「ボールに触れてる？」「守備しなさすぎな」といった厳しい声が上がる一方、「決めさせたい感やばいなポルトガル」「ロナウドもうちょい動き出してくれないと」「ロナウド落ちてこずに前張っとけばいいのに」「調子悪い？」「まったく動かんな」「ロナウド反応できてない。泣けてきた」など、その一挙手一投足に注目が集まった。
世界中の視線を集める大スターだけに、ボールタッチの少なさやプレーの変化にも敏感な反応が寄せられた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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