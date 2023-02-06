◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組 ポルトガル―コンゴ（１７日、ヒューストン競技場）

コンゴ（同４６位）が、１次リーグＫ組初戦でポルトガル（ＦＩＦＡランク５位）と対戦。前半６分に先制を許したが、前半アディショナルタイムに同点に追いついた。ＦＷウィサがコーナーキックの流れから頭で合わせた。過去のＷ杯３戦３敗でゴールがなかったコンゴが歴史的ゴールをあげた。

コンゴは大陸間プレーオフでジャマイカを破り、旧ザイール時代の１９７４年大会以来、５２年ぶりに出場権を獲得した。身体能力の高さを生かしたダイナミックなサッカーを特徴とするチームは、「ヒョウ」の愛称を持つ。１対１の局面に強さはあるが、試合運びには課題を残す。

イングランド・プレミアリーグのニューカッスルに所属するＦＷウィサが要。爆発的なスピードを誇るアタッカーでありながら、周囲を生かすテクニックも兼ね備える。

格上・ポルトガル相手に果敢に攻め、ジャイアントキリングなるか。

◆コンゴ（１３大会ぶり２度目） FIFAランク４６位。W杯最高成績は１９７４年の１次L敗退。アフリカ選手権は１９６８、７４年と２度優勝。セバスチャン・デサブル監督（４９）が指揮。主な選手はDFワンビサカ（ウェストハム）、FWウィサ（ニューカッスル）。アフリカ予選後に大陸間プレーオフでジャマイカを下し、本大会出場権を獲得。首都キンシャサ。人口約１億８００万人。