【ナッシュビル（米テネシー州）１７日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯で１次リーグ（Ｌ）を戦う日本は、第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に向けて、全体練習を再開した。

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この日の練習には、現地のイーストテネシー日本語補習授業校に通う、６歳から１８歳までの５１人と大人６２人の合計１１３人と、メンフィス日本語補習校に通う６歳から１４歳までの１３人と大人１９人の合計３２人、総勢１４５人が詰めかけた。

練習開始前には選手と子どもたちが交流し、代表の西沢瑠唯(るい)くん（14）が「皆さんに直接お会い出来て、興奮で胸が高鳴っています。この日の丸の旗には、全校生徒一人ひとりがサムライブルーに届けという一心で書いた熱い応援の言葉がぎっしり詰まっています。世界の強豪相手に果敢に全力で挑み続ける姿は、遠く離れた海外で暮らす僕たちにとって、特別な意味を持っています。僕たちが日々の勉強や海外生活で壁にぶつかった時、どんな時も諦めない勇気をくれるのがサムライブルーの皆さんの戦う姿です。ここナッシュビルで体調を万全に整え、チームの絆をさらに深めて、粘り強く最後まで戦い抜いて下さい。僕たちも森保監督がいつもおっしゃっている『最高の景色』を皆さんと一緒に絶対に見たいです。この日の丸が皆さんの追い風になることを信じています。僕たちはテネシーから、皆さんが世界の頂点を目指して躍動する姿を応援しています。日本代表、頑張れ！」と激励のメッセージ。代表して主将のＤＦ板倉が子どもたちのメッセージの入った国旗を受け取り、最後は選手とハイタッチを交わした。