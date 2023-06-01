NY株式17日（NY時間13:12）（日本時間02:12）
ダウ平均　　　52170.11（+170.44　+0.33%）
ナスダック　　　26350.82（-25.52　-0.10%）
CME日経平均先物　70815（大証終比：+765　+1.08%）

欧州株式17日終値
英FT100　 10508.61（+14.40　+0.14%）
独DAX　 24934.67（+24.26　+0.10%）
仏CAC40　 8430.79（-16.48　-0.20%）

米国債利回り
2年債　 　4.071（+0.019）
10年債　 　4.430（-0.010）
30年債　 　4.924（-0.019）
期待インフレ率　 　2.291（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.927（-0.003）
英　国　　4.751（-0.037）
カナダ　　3.375（-0.015）
豪　州　　4.767（-0.059）
日　本　　2.593（-0.041）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝76.63（+0.58　+0.76%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4377.10（+22.70　+0.52%）

ビットコイン（ドル）
65877.00（+91.84　+0.14%）
（円建・参考値）
1055万4154円（+14714　+0.14%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ