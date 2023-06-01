ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１７０ドル高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式17日（NY時間13:12）（日本時間02:12）
ダウ平均 52170.11（+170.44 +0.33%）
ナスダック 26350.82（-25.52 -0.10%）
CME日経平均先物 70815（大証終比：+765 +1.08%）
欧州株式17日終値
英FT100 10508.61（+14.40 +0.14%）
独DAX 24934.67（+24.26 +0.10%）
仏CAC40 8430.79（-16.48 -0.20%）
米国債利回り
2年債 4.071（+0.019）
10年債 4.430（-0.010）
30年債 4.924（-0.019）
期待インフレ率 2.291（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.927（-0.003）
英 国 4.751（-0.037）
カナダ 3.375（-0.015）
豪 州 4.767（-0.059）
日 本 2.593（-0.041）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝76.63（+0.58 +0.76%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4377.10（+22.70 +0.52%）
ビットコイン（ドル）
65877.00（+91.84 +0.14%）
（円建・参考値）
1055万4154円（+14714 +0.14%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 52170.11（+170.44 +0.33%）
ナスダック 26350.82（-25.52 -0.10%）
CME日経平均先物 70815（大証終比：+765 +1.08%）
欧州株式17日終値
英FT100 10508.61（+14.40 +0.14%）
独DAX 24934.67（+24.26 +0.10%）
仏CAC40 8430.79（-16.48 -0.20%）
米国債利回り
2年債 4.071（+0.019）
10年債 4.430（-0.010）
30年債 4.924（-0.019）
期待インフレ率 2.291（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.927（-0.003）
英 国 4.751（-0.037）
カナダ 3.375（-0.015）
豪 州 4.767（-0.059）
日 本 2.593（-0.041）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝76.63（+0.58 +0.76%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4377.10（+22.70 +0.52%）
ビットコイン（ドル）
65877.00（+91.84 +0.14%）
（円建・参考値）
1055万4154円（+14714 +0.14%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ