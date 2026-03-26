久保建英不在で上田綺世も別メニュー調整…森保J、W杯チュニジア戦へ試練の再始動
北中米ワールドカップを戦う日本代表は17日、グループリーグ第2戦チュニジア戦(20日、モンテレイ)に向けてベースキャンプ地のナッシュビルで調整した。練習の冒頭約15分間が報道陣に公開され、14日のオランダ戦で左膝を痛めたMF久保建英(ソシエダ)は治療のため不在。FW上田綺世も全体練習には加わらず、ランニングなどで個別調整した。
オランダ戦で左膝を痛めた久保は15日に病院でMIR検査を受けた。検査結果は公表されていないが、初日の練習には姿を見せず、チュニジア戦に向けた全体練習には合流しない可能性が高まった。日本サッカー協会の広報担当者は「早期復帰に向けた治療とリハビリをしている。チームを離脱することはない」と説明した。
練習場には久保を除いた25人とサポートプレーヤーのDF吉田麻也、メンターのMF南野拓実が姿を見せた。上田は練習冒頭から全体練習には加わらず、別のピッチで個別調整。トレーナーに付き添われてゆっくりとランニングした後、体幹系のメニューに取り組んだ。広報担当者によると、疲労を考慮しての対応だという。
日本代表は14日にオランダ戦を終えた後、同日中にナッシュビルに戻り、15日はオランダ戦でベンチスタートだった選手がU-19日本代表と45分間のトレーニングマッチを実施。16日は終日オフを取っており、この日が再始動日となった。
20日にはメキシコ・モンテレイでチュニジア代表との対戦を控える中、オランダを相手に劇的ドローに持ち込んだ激闘の余波は大きく、主力2人のコンディションが懸念される試練の再始動となった。
(取材・文 竹内達也)
オランダ戦で左膝を痛めた久保は15日に病院でMIR検査を受けた。検査結果は公表されていないが、初日の練習には姿を見せず、チュニジア戦に向けた全体練習には合流しない可能性が高まった。日本サッカー協会の広報担当者は「早期復帰に向けた治療とリハビリをしている。チームを離脱することはない」と説明した。
日本代表は14日にオランダ戦を終えた後、同日中にナッシュビルに戻り、15日はオランダ戦でベンチスタートだった選手がU-19日本代表と45分間のトレーニングマッチを実施。16日は終日オフを取っており、この日が再始動日となった。
20日にはメキシコ・モンテレイでチュニジア代表との対戦を控える中、オランダを相手に劇的ドローに持ち込んだ激闘の余波は大きく、主力2人のコンディションが懸念される試練の再始動となった。
(取材・文 竹内達也)