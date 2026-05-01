【ナッシュビル（米テネシー州）１７日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯で１次リーグを戦う日本は、第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に向けて、１日のオフを挟んでベースキャンプ地で全体練習を再開した。

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報道陣に冒頭１５分間が公開され、初戦のオランダ戦で左膝を痛め、途中交代したＭＦ久保建英（２５）＝Ｒソシエダード＝は宿舎で治療、リハビリを行った。全治期間の公表はなかったが、チュニジア戦出場は絶望的となった。

またエースのＦＷ上田綺世も、疲労考慮によって別メニュー調整となった。久保とは異なり、ピッチでランニングを行うなど懸念点は少ないが、ここからコンディションを上げていく必要がありそうだ。

２戦目にして、早くも正念場が訪れた。主将の板倉は「（オランダ戦に）出ていない選手も、非常にいい準備ができている。誰が出ても結果を出さないといけないし、こういう短期決戦は総力戦」と意気込む。

オランダ戦で途中出場から得点に絡む結果を出したＭＦ伊東純也、ＦＷ小川航基、ＤＦ菅原由勢らをはじめ、ＦＷ後藤啓介とＦＷ塩貝健人の若手コンビ、追加招集からの成り上がりを期すＦＷ町野修斗、負傷の癒えた鈴木唯人ら、候補は多くいる。

森保監督が、勝利からの逆算で誰を先発に選ぶのか。勝てば１次リーグ突破に大きく近づき、敗れると窮地に立たされる一戦。指揮官は「２チーム分、３チーム分の選手層を」と掲げ、これまでの予選や親善試合を戦ってきた。オランダ戦とは異なり、勝ち点３のみが求められるチュニジア戦は、日本の総合力が試される試合となりそうだ。（岡島 智哉）