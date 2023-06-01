高市総理大臣は、フランスでのG7サミット＝主要7か国首脳会議出席を終えて、記者会見を開き、エネルギーや重要鉱物のサプライチェーンの強じん化に向けた自らの提案が成果文書に盛り込まれた と、成果を強調しました。

高市首相

「今回、アジアのメンバーとして参加したG7サミットで、エネルギー安全保障、とりわけ原油市場の安定に向けて、3つの提案を行いました。今回エビアンサミットの成果文書の中で、G7として『エネルギー安全保障に向けた明確かつ一致したメッセージ』を世界に発信することができました。」

「G7として、重要鉱物の 共同備蓄で連携していく。そのことも今回のサミットで私から提案し、賛同を得て成果文書に盛り込むことができました。」

また高市総理は、アメリカとイランによる戦闘終結の合意を受けたホルムズ海峡の安全確保のための自衛隊の派遣については、「何ら決まったものはない」と述べました。

そのうえで、「合意と実際の情勢をしっかり見極めなければならない」としています。

一方、飲食料品の消費減税をめぐる社会保障国民会議で、来年4月から2年間、消費税を「実質ゼロ」にする議長案が示されたことについては、「状況をよく見守ってまいりたい」と述べました。

高市総理

「私はやはりスピード感と、やっぱり十分性、迅速性と十分性、これは確保して欲しいと考えております。ただまだ最終的な取りまとめに 向けてしっかりと議論を見守らせていただきます」

高市総理としては、減税の早期の実施と公約との整合性を重視する考えを示した形です。

また、衆議院議員の定数削減については、「日本維新の会との連立政権合意、政権公約として掲げた内容も含めて真摯に実現をしていきたい」と改めて意欲を示しました。