「ドジャース１−０レイズ」（１６日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）がレイズ戦に「１番・指名打者」で出場し、０−０の六回に１５号ソロで決勝点をたたき出した。チームは連勝で、貯金を今季最多の２０とした。

無安打で迎えた第３打席。初球の内寄りカットボールを完璧に捉えた。中堅へ飛距離約１３０メートルの豪快アーチ。地元中継局のヒーローインタビューで「そこまでの２打席を踏まえ、球の軌道（のイメージ）とかを修正しながら。甘い球がたまたま来たので、いい結果になって良かった」と話した。

３試合１７打席ぶりの安打となったが、６月１３試合の月間成績は打率・３６７、５本塁打、１１打点、ＯＰＳ（出塁率＋長打率）１・２６８の好成績を維持。ロバーツ監督は「球がよく見えているし、打つべき球を打っている。広角に打てている時の翔平を超える打者はいない」とたたえた。

試合時間１時間５２分は球団３４年ぶりのスピード記録。翌１７日のデーゲームに先発登板が決まっている大谷は勝利の余韻に浸ることなく、試合終了からわずか１４分で足早に球場を後にした。