【ナッシュビル（米テネシー州）１７日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・山崎賢人】

北中米Ｗ杯で１次リーグを戦う日本は、第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に向けて、１日のオフを挟んでベースキャンプ地で全体練習を再開した。

報道陣に冒頭１５分間が公開され、初戦のオランダ戦で左膝を痛め、途中交代したＭＦ久保建英（２５）＝Ｒソシエダード＝は、グラウンドに姿を見せず、宿舎で調整。オランダ戦翌日の１６日に病院でＭＲＩ検査を受け、左膝の負傷が認められた。日本サッカー協会の広報によると、離脱はなく早期復帰に向けて治療とリハビリを進めていくという。

またオランダ戦で先発したエースのＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝は、疲労を考慮して別メニューでの調整となった。練習開始前に行われた地元の子供たちとの交流会には参加したものの、全体練習開始とともにチーム本隊を離れ、別のピッチでの軽めのランニングでの調整となった。

試合３日前の現状を見ると、久保のチュニジア戦の出場は絶望的と言える。また上田も先の戦いを見据えると、ここで無理をさせたくない状況だ。オランダ戦で久保が務めた右シャドーの代役候補は、同戦でも久保と代わって途中出場から流れを変えた伊東純也が筆頭候補。しかし伊東は切り札としてベンチに残しておきたい、という考え方もある。そこで右ＷＢで先発したＭＦ堂安律を右シャドーに上げ、右ＷＢに好調のＤＦ菅原由勢を入れる、というスライド案も浮上する。ＭＦ鈴木唯人、ＦＷ塩貝健人、追加招集のＦＷ町野修斗らも候補だ。

また上田も先発回避するとなれば、森保監督はセンターＦＷの代案にも頭を悩ますことになる。オランダ戦では途中出場から同点ゴールにつながるヘディングシュートを放った絶好調のＦＷ小川航基は、その有力候補だ。しかし伊東と同様、スーパーサブとして５月３１日のアイスランド戦、オランダ戦と続けて結果を出している小川の先発起用には、後半の出力が下がる懸念がある。小川以外でセンターＦＷの候補では、攻守でハードワークが期待できる１９１センチの２１歳ＦＷ後藤啓介は、チュニジアのセットプレー対策としても期待ができる。また塩貝、町野も同ポジションでプレー可能で、さらにはオランダ戦は左シャドーで出場したＦＷ前田大然を、２２年カタールＷ杯でも起用していたセンターＦＷに起用する、という選択肢もある。

チームは１８日にもナッシュビルで練習を行い、チャーター便でメキシコ・モンテレイへと移動。１９日に同地で行う前日練習を経て、２０日（日本時間２１日）のチュニジア戦に臨む。