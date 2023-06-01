　18日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比730円高の7万780円と急騰。日経平均株価の現物終値6万9902.25円に対しては877.75円高。出来高は7395枚となっている。

　TOPIX先物期近は4063.5ポイントと前日比41ポイント高、TOPIXの現物終値比は50.27ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 70780　　　　　+730　　　　7395
日経225mini 　　　　　　 70790　　　　　+740　　　161242
TOPIX先物 　　　　　　　4063.5　　　　　 +41　　　 10885
JPX日経400先物　　　　　 36860　　　　　+360　　　　 325
グロース指数先物　　　　　 704　　　　　　+2　　　　 212
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース