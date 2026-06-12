J1水戸がデンマーク1部ブレンビーのFW内野航太郎（21）を獲得することが17日、分かった。複数の関係者によると、すでに27年6月までの期限付き移籍で合意。一両日中に正式発表されるという。

内野は1メートル86の大型ストライカーで、今年3月に神戸へ期限付き移籍していた。百年構想リーグでは3試合出場に留まったものの、パリ五輪出場を懸けた24年U―23アジア杯に唯一大学生で選出された逸材。復帰を要請したブレンビーや神戸からの期限付き延長オファーを始め、国内外複数クラブから熱視線を注がれる中、より多くの出場機会を求めて新天地行きを決断した。

水戸は百年構想リーグで東地区9位。内容は良いものの、90分勝利は2試合だけでチーム総得点も「19」と最後の精度に課題を残していた。すでにFC東京からDF木本恭生を完全移籍で獲得。J1初挑戦となる26―27年シーズンは残留が現実目標となる中、攻守に積極的な補強を行っている。

◇内野 航太郎（うちの・こうたろう） 2004年（平16）6月19日生まれ、神奈川県出身の21歳。横浜Mアカデミーから筑波大を経て25年7月にデンマーク1部ブレンビーに加入。26年3月から神戸へ期限付き移籍し、同年のJ1百年構想リーグ優勝を経験した。1メートル86、79キロ。利き足は右。