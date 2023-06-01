「出るやん！」「楽しみすぎる」衰え知らずの41歳が６大会連続出場へ！ ポルトガルの初戦、C・ロナウドの先発にファン興奮「ハットトリック見たい」【W杯】
ポルトガル代表は現地６月17日、北中米ワールドカップのグループステージ（K組）第１節でDRコンゴ代表とヒューストン・スタジアムで対戦する。日本時間18日２時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、エースのクリスティアーノ・ロナウドが先発に名を連ねた。
中盤にはブルーノ・フェルナンデス、ジョアン・ネベス、ヴィティーニャという実力者が並び、前線ではロナウドを中心にベルナルド・シウバ、ペドロ・ネトがゴールを狙う豪華布陣となった。
ポルトガルのスターティングメンバーは以下の通り。
GK
１ ディオゴ・コスタ（ポルト）
DF
４ トマス・アラウージョ（ベンフィカ）
13 レナト・ヴェイガ（ビジャレアル／スペイン）
20 ジョアン・カンセロ（バルセロナ／スペイン）
25 ヌーノ・メンデス（パリSG／フランス）
MF
８ ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・U／イングランド）
15 ジョアン・ネベス（パリSG／フランス）
23 ヴィティーニャ（パリSG／フランス）
FW
７ クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）
10 ベルナルド・シウバ（レアル・マドリー／スペイン）
18 ペドロ・ネト（チェルシー／イングランド）
注目はやはり、世界的スーパースターのロナウドだ。現在41歳ながら、所属するアル・ナスルでは今季公式戦30得点をマーク。年齢を感じさせない圧倒的な得点力を維持しており、リオネル・メッシと並ぶ６度目のワールドカップ出場へ、大きな期待が寄せられている。
このメンバー発表を受け、SNS上ではファンから「出るやん！」「もう41歳なのか」「軽くハットトリック見たい」「中盤メンツ豪華すぎるな。ロナウドとの連携が楽しみすぎる！」「メッシに負けず活躍して欲しい」「初戦出れるんだ。こりゃ観ないといかんね」といった声が上がり、大きな注目を集めている。
衰えを知らないレジェンドは、W杯の舞台で輝きを放つのか。ポルトガルの初戦に視線が注がれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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中盤にはブルーノ・フェルナンデス、ジョアン・ネベス、ヴィティーニャという実力者が並び、前線ではロナウドを中心にベルナルド・シウバ、ペドロ・ネトがゴールを狙う豪華布陣となった。
GK
１ ディオゴ・コスタ（ポルト）
DF
４ トマス・アラウージョ（ベンフィカ）
13 レナト・ヴェイガ（ビジャレアル／スペイン）
20 ジョアン・カンセロ（バルセロナ／スペイン）
25 ヌーノ・メンデス（パリSG／フランス）
MF
８ ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・U／イングランド）
15 ジョアン・ネベス（パリSG／フランス）
23 ヴィティーニャ（パリSG／フランス）
FW
７ クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）
10 ベルナルド・シウバ（レアル・マドリー／スペイン）
18 ペドロ・ネト（チェルシー／イングランド）
注目はやはり、世界的スーパースターのロナウドだ。現在41歳ながら、所属するアル・ナスルでは今季公式戦30得点をマーク。年齢を感じさせない圧倒的な得点力を維持しており、リオネル・メッシと並ぶ６度目のワールドカップ出場へ、大きな期待が寄せられている。
このメンバー発表を受け、SNS上ではファンから「出るやん！」「もう41歳なのか」「軽くハットトリック見たい」「中盤メンツ豪華すぎるな。ロナウドとの連携が楽しみすぎる！」「メッシに負けず活躍して欲しい」「初戦出れるんだ。こりゃ観ないといかんね」といった声が上がり、大きな注目を集めている。
衰えを知らないレジェンドは、W杯の舞台で輝きを放つのか。ポルトガルの初戦に視線が注がれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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