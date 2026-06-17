◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）に臨んでいる日本代表は17日（日本時間18日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビルのトレーニングセンターで練習を再開した。14日のオランダ戦で負傷したMF久保建英（25＝Rソシエダード）は、グラウンドに姿を見せなかった。

日本サッカー協会（JFA）の関係者は久保について、「MRIの検査をして左膝の負傷が認められました」と説明。久保はオランダ戦から一夜明けた15日、病院で精密検査を受けていた。

今後は早期復帰に向けて治療とリハビリを続けていき、チームから離脱することはないと説明した。なお、全治や診断名は公表しなかったが、20日（日本時間21日の）1次リーグ第2戦・チュニジア戦の出場は絶望的となった。

日本はオランダに2度のリードを許しながらも2ー2のドローに持ち込み貴重な勝ち点1を獲得した。その一方で、後半には久保が相手選手との接触で左膝を負傷して途中交代。スタジアムから引き上げる際に車椅子に乗っている姿が見られ、負傷の程度が心配されていた。

チームはこの後、18日にメキシコ・モンテレイへ移動。19日に同地での前日練習を経て、20日のチュニジア戦に臨む。