サッカーのＷ杯北中米３カ国大会を戦う日本代表は１日のオフを挟んだ１７日、米テネシー州ナッシュビル郊外で１次リーグ第２戦チュニジア戦（２０日、モンテレイ）に向けた練習を行った。１４日のオランダ戦で左膝付近を痛めて負傷交代したＭＦ久保建英（２５）＝レアル・ソシエダード＝は、公開された冒頭約３０分の練習で姿を見せず。３日後に迫るチュニジア戦の出場は厳しい見通しとなった。

日本代表の選手たちは練習前、地元の日本語補習校生と交流を行ったが、そこに久保の姿はなかった。日本サッカー協会関係者によると、久保は１５日に病院で検査を受けたという。「診断結果はまだ」としていた。主将のＤＦ板倉滉（アヤックス）は１５日、久保について「昨日よりも今日の方が膝の状態が落ち着いているという話をした。まだ僕もどんな感じか分からないですけど、軽傷でいてほしいと思います。普通に歩いていました。軽傷の可能性もあると思う」と状態を明かしていた。

久保はオランダ戦の後半２６分に激しいチャージを受けて倒れ込んだ。ピッチ外に出て状態を確認したが、自らベンチにバツ印を送り、座り込んだ。試合後は車いすで引き揚げたが、自力歩行でスタジアムのスタンドに上がるシーンも見られた。オランダ戦ではＭＦ中村敬斗の同点ゴールをアシストするなど攻守で存在感を見せていた久保。チュニジア戦で欠場となれば、森保ジャパンにとって大きな痛手となりそうだ。