NY株式17日（NY時間12:05）（日本時間01:05）
ダウ平均　　　52206.63（+206.96　+0.40%）
ナスダック　　　26391.61（+15.27　+0.06%）
CME日経平均先物　70790（大証終比：+740　+1.05%）

欧州株式17日GMT16:05
英FT100　 10508.61（+14.40　+0.14%）
独DAX　 24934.67（+24.26　+0.10%）
仏CAC40　 8430.79（-16.48　-0.20%）

米国債利回り
2年債　 　4.071（+0.019）
10年債　 　4.434（-0.006）
30年債　 　4.923（-0.020）
期待インフレ率　 　2.291（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.927（-0.003）
英　国　　4.751（-0.037）
カナダ　　3.373（-0.017）
豪　州　　4.767（-0.059）
日　本　　2.593（-0.041）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝76.69（+0.64　+0.84%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4379.60（+25.20　+0.58%）

ビットコイン（ドル）
65805.50（+20.34　+0.03%）
（円建・参考値）
1054万3357円（+3259　+0.03%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ