ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は２０６ドル高 ナスダックは横ばいでの推移
NY株式17日（NY時間12:05）（日本時間01:05）
ダウ平均 52206.63（+206.96 +0.40%）
ナスダック 26391.61（+15.27 +0.06%）
CME日経平均先物 70790（大証終比：+740 +1.05%）
欧州株式17日GMT16:05
英FT100 10508.61（+14.40 +0.14%）
独DAX 24934.67（+24.26 +0.10%）
仏CAC40 8430.79（-16.48 -0.20%）
米国債利回り
2年債 4.071（+0.019）
10年債 4.434（-0.006）
30年債 4.923（-0.020）
期待インフレ率 2.291（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.927（-0.003）
英 国 4.751（-0.037）
カナダ 3.373（-0.017）
豪 州 4.767（-0.059）
日 本 2.593（-0.041）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝76.69（+0.64 +0.84%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4379.60（+25.20 +0.58%）
ビットコイン（ドル）
65805.50（+20.34 +0.03%）
（円建・参考値）
1054万3357円（+3259 +0.03%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 52206.63（+206.96 +0.40%）
ナスダック 26391.61（+15.27 +0.06%）
CME日経平均先物 70790（大証終比：+740 +1.05%）
欧州株式17日GMT16:05
英FT100 10508.61（+14.40 +0.14%）
独DAX 24934.67（+24.26 +0.10%）
仏CAC40 8430.79（-16.48 -0.20%）
米国債利回り
2年債 4.071（+0.019）
10年債 4.434（-0.006）
30年債 4.923（-0.020）
期待インフレ率 2.291（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.927（-0.003）
英 国 4.751（-0.037）
カナダ 3.373（-0.017）
豪 州 4.767（-0.059）
日 本 2.593（-0.041）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝76.69（+0.64 +0.84%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4379.60（+25.20 +0.58%）
ビットコイン（ドル）
65805.50（+20.34 +0.03%）
（円建・参考値）
1054万3357円（+3259 +0.03%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ