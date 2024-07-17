◇インターリーグ ドジャース1―0レイズ（2026年6月16日 ロサンゼルス）

絶対に負けられない戦いがLAにもあるんです！ドジャースの大谷翔平投手（31）は16日（日本時間17日）、レイズ戦の6回に3試合ぶりとなる決勝の15号ソロを放った。ドジャースタジアム最短タイとなる1時間52分の息詰まる投手戦を1―0勝利に導き、貯金を「20」とした。大谷の一発による1―0勝利は、日米通じて初めて。17日（同18日午前4時10分開始）は投手専念で同カード3連勝を狙う。

米大陸はW杯に沸き立っている。フランス代表のエムバペ、ノルウェー代表のハーランドが2ゴールを決めれば、カンザスシティーではアルゼンチン代表のメッシが圧巻のハットトリック。そんなサッカー界に負けじと大谷がファンタスティックな一撃を見舞った。

「2打席を踏まえて、ボールの軌道だったりを修正しながら。甘い球がたまたま来たので良い結果になって良かった」

前半を0―0で終え、迎えた後半開始早々の6回。右腕ラスムセンの92マイル（約148キロ）カットボールを捉えた。左膝の炎症の影響からか重心は少し高め。それでも「神の子」の左足のように軽やかにバットを振り抜き、バックスクリーンへ15号決勝ソロ。1、2打席目で捉えきれなかったカットボールに狙いを定めた初球攻撃。鮮やかなカウンターの一発にデーブ・ロバーツ監督も「良い球を振れている」と称賛。メジャー通算300号まであと5、日米通算350号まであと7と秒読み段階へ突入した。

投打・二刀流をこなす天性の運動能力は足技にも生きる。エンゼルス時代には練習中にリフティングをすることもあった。過去には伊藤園のCMでポケットに両手を入れたまま、華麗な足技を披露した。開催中のW杯北中米大会にあやかり、この日は先着4万人に「特製サッカーユニホーム」が配布。青を基調としたデザインで、背中の襟元には「Dodgers FC（ドジャース・フットボールクラブ）」の文字。サムライブルーならぬドジャーブルーのユニホームをまとったサポーターも選手を後押しした。12日には在ロサンゼルス日本国総領事館の応援動画で山本、佐々木らと「がんばれ！サムライブルー」とエールを送るなど、一丸となり日本代表の悲願の優勝を期待している。

試合時間はほぼサッカーと同じ1時間52分。左腕ロブレスキの快投もあり、ドジャースタジアムに限れば82年4月29日以来44年ぶりの最短タイ記録だった。「（よく寝られる）そういう意味では良かった」と大谷は足早に帰路に就いた。17日（同18日）のレイズ戦は5登板ぶり、今季5度目の投手専念。アタッカーからディフェンダーへと転じ、今季7勝目を狙う。（小林 伊織）