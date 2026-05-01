【ナッシュビル（米テネシー州）１７日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯で１次リーグを戦う日本は、第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に向けて、１日のオフを挟んでベースキャンプ地で全体練習を再開した。

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報道陣に冒頭１５分間が公開され、オランダ戦で先発したエースのＦＷ上田綺世も別メニューでの調整に。練習開始前に行われた地元の子供たちとの交流会には参加したものの、全体練習開始とともにチーム本隊を離れ、別のピッチでの軽めのランニングでの調整となった。大きなトラブルではないとみられるが、第２次森保ジャパンの得点王だけに、状態が懸念される。広報によると「疲労を考慮して別メニューとなっています」という。

また初戦のオランダ戦で左膝を痛め、途中交代したＭＦ久保建英（２５）＝Ｒソシエダード＝は、グラウンドに姿を見せず。チュニジア戦の出場が不透明な状況となった。

チームは１８日にもナッシュビルで練習を行い、チャーター便でメキシコ・モンテレイへと移動。１９日に同地で行う前日練習を経て、２０日（日本時間２１日）のチュニジア戦に臨む。