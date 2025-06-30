昨年１２月２７、２８日に行われたアミューズ所属の俳優によるファン感謝祭「２０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＵＬＴＲＡ ＨＡＮＤＳＯＭＥ ＬＩＶＥ ２０２５“ＺＥＲＯ”」（神奈川・パシフィコ横浜国立大ホール）のブルーレイと、ライブ写真で構成されたアフターパンフレットが９月中旬に発売されることが１８日までに発表された。

「ハンサムライブ」は２００５年にスタート。出演するメンバーやコンセプトは毎回変わったが、一貫してファン感謝祭として行ってきた。２０年の歴史を締めくくる昨年末のハンサムライブは歴代の数々の人気曲を披露し、熱狂の中、幕を閉じた。ブルーレイには最終公演のフルバージョンの模様が収録される。

特典映像には、日替わりメンバーで披露したキミノリズムの１２月２７日１７：３０公演（青柳・猪塚・植原・平間・松島・水田Ｖｅｒ．）、同２８日１２：３０公演（新原・福崎・細田・溝口・渡邊Ｖｅｒ．）や、チーム・ハンサム！全員で披露した「ＴＨＲＩＬＬ」をマルチアングルで収録した「マルチＴＨＲＩＬＬ」、恒例のゲームコーナーを全公演収録。さらには、リハーサルからライブ当日の舞台裏までを追ったドキュメンタリー映像が付く。