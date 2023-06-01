日本代表に懸念…オランダ戦で負傷の久保建英、チュニジア戦欠場へ「離脱はしない」【現地発】
オランダとの北中米ワールドカップ初戦を２−２で終えた日本代表は現地６月17日、ベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを実施。冒頭の約15分間が公開された。
オランダ戦で左膝を痛めた久保建英は練習を欠席。日本サッカー協会によれば、ナッシュビルに戻ってからMRI検査を受けて、負傷が確認された。トレーナーとともにホテルにおり、離脱はせず、早期復帰を目指してリハビリに励むという。
診断結果や全治期間は非公表となっている。
オランダ戦に先発した久保は、71分にデンゼル・ドゥムフリースから激しいタックルを受けて左膝を負傷。自ら交代を要求し、75分にピッチを後にしていた。
車いすに乗って会場を後にする様子が確認されていたなか、早期復帰はやはり困難だった。20日に行なわれるチュニジア戦の欠場が決定的となった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！
オランダ戦で左膝を痛めた久保建英は練習を欠席。日本サッカー協会によれば、ナッシュビルに戻ってからMRI検査を受けて、負傷が確認された。トレーナーとともにホテルにおり、離脱はせず、早期復帰を目指してリハビリに励むという。
オランダ戦に先発した久保は、71分にデンゼル・ドゥムフリースから激しいタックルを受けて左膝を負傷。自ら交代を要求し、75分にピッチを後にしていた。
車いすに乗って会場を後にする様子が確認されていたなか、早期復帰はやはり困難だった。20日に行なわれるチュニジア戦の欠場が決定的となった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！