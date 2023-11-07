◇交流戦 阪神10―3楽天（2026年6月17日 甲子園）

阪神・大竹が楽天打線を手玉に取った。「早打ちを映像で確認していた」と、3回は村林、石原を初球の変化球で簡単にアウトを重ねる。走者を背負った回も、相手心理を巧みに読み取った。4回1死一塁は辰己を外角直球、5回1死一、三塁は村林を内角の変化球で内野ゴロ。いずれも第1ストライクを打たせて、併殺で切り抜けた。

6回3安打無失点、わずか60球でお役御免。5月2日巨人戦以来、6試合ぶりの3勝目を手にした。もしも負けていれば18試合制の交流戦で4度の敗戦投手は史上初だったが、5戦連続負け投手という負の流れを断ち切り、野手への感謝を口にした。

「過去3年間、野手のみなさんに助けられて自分の勝ちが積み重なった。今日も集中や、球際の頑張りがすごく伝わった」

来季からセ・リーグにも指名打者制が導入される。制度変更を残念がる1人が大竹だ。この2年間、虎投手陣で最も多く安打を放ってきた打力を披露できないから、という理由だけではない。

「打席は本当にピッチングの勉強になる。例えばコンビネーション。変化球の後の変化球に対して、打者の体がどう反応するのかを体験できる。自分の投球につなげられる」

DeNA石田裕のシュート回転で吹き上がる独特の直球の軌道も参考になった。良くない軌道とされるシュート回転の強みを発見し、取り入れようとした。打席で感じる1球1球の全てがピッチングに通じている。「今年は打席でボールを見たい」。この夜は、米大リーグから復帰した前田を“参考書”として吸収した。学んだだけでなく、5回には三塁強襲安打を放った。

白星から見放されていたとはいえ、試合前の防御率は2・41と安定していた。連敗中は、結果ではなく内容に目を向けた。「悪い点にフォーカスするとドツボにハマる。良かった点を自分で認めることを大事にした」。試合後はノートに「良かったこと」を書き出し、自分を見失わなかった。「勤勉」という最大の長所を貫き、トンネルをこじ開けた。（倉世古 洋平）