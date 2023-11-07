◇交流戦 阪神10―3楽天（2026年6月17日 甲子園）

厳しい交流戦の中でも、阪神・中野がしっかり打撃の状態を上げた。6回の先頭打者として藤原から中前打。2点の追加を呼び込むと、7回2死二塁では宋家豪のチェンジアップを右前適時打。マルチ安打で勝利に貢献した。

「なかなか打線が、ってところで、最後の最後こういう形で締めくくれた。いい形で金曜日からの試合に入って行ける。チームとしてもいい勝ち方だった」

数字も好調さを裏付けている。10日のソフトバンク戦から7試合連続安打で、交流戦でも打率・310をマーク。セ・リーグ打撃成績でも打率・283で3位に浮上。佐藤輝、森下と上位を阪神勢で今季初独占した形になった。

「ヒットが続いているとかはあまり気にしていない。打とうが打てまいが、チームが勝てばそれでいい。あまり個人の成績にこだわりすぎずに、自分のやるべきことをしっかりやるだけ」

中野が塁上をにぎわせれば、クリーンアップでの得点の可能性は増す。苦しんだ中でつかんだ手応えをリーグ戦で発揮する。 （鈴木 光）