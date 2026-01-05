◇交流戦 阪神10―3楽天（2026年6月17日 甲子園）

阪神・佐藤輝のバットから放たれた超速の弾道が、右中間を切り裂いた。4回1死。楽天先発・前田健の外角スプリットを捉えた。打球速度182キロという驚異の数字を残し、悠々と二塁へ。これが、両リーグ最速到達となる20二塁打となった。

「（打球速度が出ていた）そうですね。良かったと思います」

この日は、メジャー級の打球を連発した。2回先頭で迎えた打席では、外角直球を芯で捕まえて中前打とし、打球速度は180キロを計測。ライナー性で一瞬にして外野芝まで運ばれた打球には、虎党もどよめきをあげた。これが、次打者・大山の先制2ランにもつながった。

「（前田健は）球界を代表する投手。でも、いつも通りいきました」

水曜日打率は試合前時点で・184と曜日別ではワーストだったものの、メジャー通算68勝を挙げた右腕からマルチ安打を記録した。この日は交流戦の最終戦。何としても白星で締めくくり、19日からのリーグ戦再開に弾みをつけたいところで、2本の超速安打。セ界を再び席巻する準備はできた。

立石の降格に伴い、5月23日巨人戦以来となる三塁守備についた。4回1死一塁での最初の守備機会では強烈な打球をさばき、5―4―3の併殺を完成させた。その一方で、8回1死二、三塁では三塁線の打球を好捕するも一塁へ悪送球し、2点を献上。天を仰いだ。19試合ぶりに守った三塁も、じきにアジャストするだろう。バットだけではなく、守備でもチームをもり立てていく。

（松本 航亮）