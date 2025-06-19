【ナッシュビル（米テネシー州）１７日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯で１次リーグ（Ｌ）を戦う日本は、第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に向けて、全体練習を再開した。

初戦のオランダ戦で左膝を痛め、途中交代したＭＦ久保建英（２５）＝Ｒソシエダード＝は、グラウンドに姿を見せず。チュニジア戦の出場は厳しい事態となっている。

１５日に病院で精密検査を受け、長期離脱は回避したとみられるが、数週間程度の離脱は考えられる。チュニジア戦だけではなく、２５日（同２６日）のスウェーデン戦も含めて、１次Ｌ残り２戦ともに欠場する可能性もある。

日本代表の広報担当は「こっちにきてMRI検査をしてチームドクターが結果を見た。

左膝の負傷が認められた。今日はこちら（練習場）に来ていない。トレーナーとホテルにいる。早期復帰に向けて治療とリハビリを続けていく」と説明。その上で「（チームからの）離脱はありません」と話した。また、自力で歩行していること、負傷の全治などの詳細は発表しないことも明かした。

チームは１８日にナッシュビルで練習後にチャーター便でメキシコ・モンテレイへ移動。１９日に同地での前日練習を経て、２０日（日本時間２１日）のチュニジア戦に臨む。