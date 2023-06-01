プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏とキヌサヤの卵炒め」 「モロヘイヤのぬた」 「シジミ汁」 の全3品。
短い調理時間で様々な食材をバランスよく取り入れられます。

【主菜】鶏とキヌサヤの卵炒め
手早く作れる、色鮮やかな炒めもの。

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調理時間：15分
カロリー：584Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

鶏もも肉  (大)1枚
  塩  小さじ1/3
キヌサヤ  1袋
サラダ油  大さじ2
＜卵液＞
  溶き卵  2個分
  塩  少々
塩  適量

【下準備】

鶏もも肉は余分な脂と筋を取り除き、細切りにして塩小さじ1/3をもみ込む。キヌサヤは筋を取る。＜卵液＞の材料を混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. フライパンにサラダ油大さじ1を強火で熱し、＜卵液＞を流し入れて大きく混ぜ、半熟に火が通ったらいったん取り出す。

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2. 同じフライパンに残りのサラダ油大さじ1を中火で熱して鶏もも肉を炒めて火を通す。

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3. キヌサヤを加えて炒め合わせ、塩適量で味を調え、(1)の卵を戻し入れて合わせ、器に盛る。

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【副菜】モロヘイヤのぬた
おつまみにもピッタリなおかずです。

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調理時間：20分
カロリー：108Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

モロヘイヤ  1袋
  塩  少々
油揚げ  1/2枚
＜合わせみそ＞
  砂糖  小さじ2
  酢  小さじ2
  みそ  大さじ1

【下準備】

モロヘイヤは葉を摘み、サッと塩ゆでして冷水に取り、水気を絞ってザク切りにする。

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油揚げは熱湯をかけ、粗熱が取れたら水気を絞り、縦半分に切り、さらに細切りにする。ボウルで＜合わせみそ＞の材料を混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. モロヘイヤと油揚げを＜合わせみそ＞で和え、器に盛る。

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【スープ・汁】シジミ汁
サッパリといただけるシンプルなお吸いもの。

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調理時間：15分
カロリー：33Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

シジミ  (砂出し)1パック ＜合わせだし＞
  酒  大さじ2
  だし汁  400ml
  薄口しょうゆ  小さじ1
塩  適量 ネギ  (刻み)大さじ2

【下準備】

シジミはたっぷりの水に入れ、殻と殻をこするように洗い、ザルに上げる。

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【作り方】

1. 鍋にシジミと＜合わせだし＞の材料を入れて中火にかける。煮たったら弱火にしてアクを取る。

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2. 塩で味を調えて器によそい、ネギを散らす。

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