【今日の献立】2026年6月18日(木)「鶏とキヌサヤの卵炒め」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏とキヌサヤの卵炒め」 「モロヘイヤのぬた」 「シジミ汁」 の全3品。
短い調理時間で様々な食材をバランスよく取り入れられます。
【主菜】鶏とキヌサヤの卵炒め
手早く作れる、色鮮やかな炒めもの。
調理時間：15分
カロリー：584Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
塩 小さじ1/3
キヌサヤ 1袋
サラダ油 大さじ2
＜卵液＞
溶き卵 2個分
塩 少々
塩 適量
2. 同じフライパンに残りのサラダ油大さじ1を中火で熱して鶏もも肉を炒めて火を通す。
3. キヌサヤを加えて炒め合わせ、塩適量で味を調え、(1)の卵を戻し入れて合わせ、器に盛る。
【副菜】モロヘイヤのぬた
おつまみにもピッタリなおかずです。
調理時間：20分
カロリー：108Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
塩 少々
油揚げ 1/2枚
＜合わせみそ＞
砂糖 小さじ2
酢 小さじ2
みそ 大さじ1
油揚げは熱湯をかけ、粗熱が取れたら水気を絞り、縦半分に切り、さらに細切りにする。ボウルで＜合わせみそ＞の材料を混ぜ合わせる。
【スープ・汁】シジミ汁
サッパリといただけるシンプルなお吸いもの。
調理時間：15分
カロリー：33Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
酒 大さじ2
だし汁 400ml
薄口しょうゆ 小さじ1
塩 適量 ネギ (刻み)大さじ2
2. 塩で味を調えて器によそい、ネギを散らす。
短い調理時間で様々な食材をバランスよく取り入れられます。
【主菜】鶏とキヌサヤの卵炒め
手早く作れる、色鮮やかな炒めもの。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：584Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）鶏もも肉 (大)1枚
塩 小さじ1/3
キヌサヤ 1袋
サラダ油 大さじ2
＜卵液＞
溶き卵 2個分
塩 少々
塩 適量
【下準備】鶏もも肉は余分な脂と筋を取り除き、細切りにして塩小さじ1/3をもみ込む。キヌサヤは筋を取る。＜卵液＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油大さじ1を強火で熱し、＜卵液＞を流し入れて大きく混ぜ、半熟に火が通ったらいったん取り出す。
©Eレシピ
2. 同じフライパンに残りのサラダ油大さじ1を中火で熱して鶏もも肉を炒めて火を通す。
©Eレシピ
3. キヌサヤを加えて炒め合わせ、塩適量で味を調え、(1)の卵を戻し入れて合わせ、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】モロヘイヤのぬた
おつまみにもピッタリなおかずです。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：108Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）モロヘイヤ 1袋
塩 少々
油揚げ 1/2枚
＜合わせみそ＞
砂糖 小さじ2
酢 小さじ2
みそ 大さじ1
【下準備】モロヘイヤは葉を摘み、サッと塩ゆでして冷水に取り、水気を絞ってザク切りにする。
©Eレシピ
油揚げは熱湯をかけ、粗熱が取れたら水気を絞り、縦半分に切り、さらに細切りにする。ボウルで＜合わせみそ＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. モロヘイヤと油揚げを＜合わせみそ＞で和え、器に盛る。
©Eレシピ
【スープ・汁】シジミ汁
サッパリといただけるシンプルなお吸いもの。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：33Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）シジミ (砂出し)1パック ＜合わせだし＞
酒 大さじ2
だし汁 400ml
薄口しょうゆ 小さじ1
塩 適量 ネギ (刻み)大さじ2
【下準備】シジミはたっぷりの水に入れ、殻と殻をこするように洗い、ザルに上げる。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にシジミと＜合わせだし＞の材料を入れて中火にかける。煮たったら弱火にしてアクを取る。
©Eレシピ
2. 塩で味を調えて器によそい、ネギを散らす。
©Eレシピ