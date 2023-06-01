「ダブルインパクト2026」決勝進出・ドンデコルテ渡辺、優勝しても1人暮らしできない理由 再び同居することになった人気芸人とは
【モデルプレス＝2026/06/18】お笑いコンビ・ドンデコルテ（小橋共作、渡辺銀次）が17日、都内で行われた「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1 決定戦」ファイナリスト発表記者会見に出席。渡辺が1人暮らしが延期になった理由を明かした。
【写真】「ダブルインパクト2026」ファイナリスト8組
芸人仲間であるカゲヤマ・益田康平の実家「益々荘」で暮らし続けている渡辺。「本大会で優勝すれば1人暮らしができるのではないか？」と聞かれると「そのはずだったんですけども、延期が決定いたしまして。というのも、相席スタートの山添（寛）が再入居することになりまして。さらに長く住むことになりました」と明かしていた。
「ダブルインパクト」は、マイク1本で繰り広げる漫才と独自の世界観とキャラクターで魅せるコント、その両方をできる最強の二刀流芸人の頂点を決める大会。決勝には、ななまがり（森下直人／初瀬悠太）、蛙亭（中野周平／イワクラ）、ダンビラムーチョ（大原優一／原田フニャオ）、TCクラクション（坂本No.1／古家曇天）、今夜も星が綺麗（三福エンターテイメント／ヒロ・オクムラ）、滝音（さすけ／秋定遼太郎）、ドンデコルテ、ビスケットブラザーズ（きん／原田泰雅）の8組が進出した。
なお会見MCは陣内智則、初代王者のニッポンの社長（辻クラシック／ケツ）、黒田みゆ（日本テレビアナウンサー）が担当していた。（modelpress編集部）
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◆渡辺銀次、1人暮らし延期
芸人仲間であるカゲヤマ・益田康平の実家「益々荘」で暮らし続けている渡辺。「本大会で優勝すれば1人暮らしができるのではないか？」と聞かれると「そのはずだったんですけども、延期が決定いたしまして。というのも、相席スタートの山添（寛）が再入居することになりまして。さらに長く住むことになりました」と明かしていた。
◆「ダブルインパクト2026」ファイナリスト8組決定
「ダブルインパクト」は、マイク1本で繰り広げる漫才と独自の世界観とキャラクターで魅せるコント、その両方をできる最強の二刀流芸人の頂点を決める大会。決勝には、ななまがり（森下直人／初瀬悠太）、蛙亭（中野周平／イワクラ）、ダンビラムーチョ（大原優一／原田フニャオ）、TCクラクション（坂本No.1／古家曇天）、今夜も星が綺麗（三福エンターテイメント／ヒロ・オクムラ）、滝音（さすけ／秋定遼太郎）、ドンデコルテ、ビスケットブラザーズ（きん／原田泰雅）の8組が進出した。
なお会見MCは陣内智則、初代王者のニッポンの社長（辻クラシック／ケツ）、黒田みゆ（日本テレビアナウンサー）が担当していた。（modelpress編集部）
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