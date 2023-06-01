ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１０８ドル高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式17日（NY時間11:08）（日本時間00:08）
ダウ平均 52108.16（+108.49 +0.21%）
ナスダック 26285.37（-90.97 -0.34%）
CME日経平均先物 70585（大証終比：+535 +0.76%）
欧州株式17日GMT15:08
英FT100 10493.85（-0.36 0.00%）
独DAX 24880.65（-29.76 -0.12%）
仏CAC40 8426.48（-20.79 -0.25%）
米国債利回り
2年債 4.068（+0.017）
10年債 4.436（-0.004）
30年債 4.927（-0.016）
期待インフレ率 2.302（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.932（+0.002）
英 国 4.761（-0.027）
カナダ 3.373（-0.017）
豪 州 4.767（-0.059）
日 本 2.593（-0.041）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝77.92（+1.87 +2.46%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4363.50（+9.10 +0.21%）
ビットコイン（ドル）
64963.78（-821.38 -1.25%）
（円建・参考値）
1041万2395円（-131651 -1.25%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 52108.16（+108.49 +0.21%）
ナスダック 26285.37（-90.97 -0.34%）
CME日経平均先物 70585（大証終比：+535 +0.76%）
欧州株式17日GMT15:08
英FT100 10493.85（-0.36 0.00%）
独DAX 24880.65（-29.76 -0.12%）
仏CAC40 8426.48（-20.79 -0.25%）
米国債利回り
2年債 4.068（+0.017）
10年債 4.436（-0.004）
30年債 4.927（-0.016）
期待インフレ率 2.302（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.932（+0.002）
英 国 4.761（-0.027）
カナダ 3.373（-0.017）
豪 州 4.767（-0.059）
日 本 2.593（-0.041）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝77.92（+1.87 +2.46%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4363.50（+9.10 +0.21%）
ビットコイン（ドル）
64963.78（-821.38 -1.25%）
（円建・参考値）
1041万2395円（-131651 -1.25%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ