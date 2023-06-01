NY株式17日（NY時間11:08）（日本時間00:08）
ダウ平均　　　52108.16（+108.49　+0.21%）
ナスダック　　　26285.37（-90.97　-0.34%）
CME日経平均先物　70585（大証終比：+535　+0.76%）

欧州株式17日GMT15:08
英FT100　 10493.85（-0.36　0.00%）
独DAX　 24880.65（-29.76　-0.12%）
仏CAC40　 8426.48（-20.79　-0.25%）

米国債利回り
2年債　 　4.068（+0.017）
10年債　 　4.436（-0.004）
30年債　 　4.927（-0.016）
期待インフレ率　 　2.302（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.932（+0.002）
英　国　　4.761（-0.027）
カナダ　　3.373（-0.017）
豪　州　　4.767（-0.059）
日　本　　2.593（-0.041）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝77.92（+1.87　+2.46%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4363.50（+9.10　+0.21%）

ビットコイン（ドル）
64963.78（-821.38　-1.25%）
（円建・参考値）
1041万2395円（-131651　-1.25%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ