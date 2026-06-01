【テニス速報】 HSBC選手権 第3日 ロビン ハーセ / コンスタンティン フランツェン vs アレハンドロ ダビドビッチ フォキナ / アルトゥル ランデルクネク
HSBC選手権
大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日
開催地：イギリス ロンドン
コート：芝
結果：[ロビン ハーセ / コンスタンティン フランツェン] 2 - 1 [アレハンドロ ダビドビッチ フォキナ / アルトゥル ランデルクネク]
HSBC選手権第3日がイギリス ロンドンで行われ、男子ダブルス1回戦で、ロビン ハーセ / コンスタンティン フランツェンとアレハンドロ ダビドビッチ フォキナ / アルトゥル ランデルクネクが対戦した。
第1セットはアレハンドロ ダビドビッチ フォキナ / アルトゥル ランデルクネクが6-3で先取。第2セットはロビン ハーセ / コンスタンティン フランツェンが7-5で奪い返すと、第3セットもロビン ハーセ / コンスタンティン フランツェンが10-8で制し、ロビン ハーセ / コンスタンティン フランツェンがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-18 00:12:06 更新