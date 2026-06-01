HSBC選手権
大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日
開催地：イギリス ロンドン
コート：芝
結果：[ロビン ハーセ / コンスタンティン フランツェン] 2 - 1 [アレハンドロ ダビドビッチ フォキナ / アルトゥル ランデルクネク]

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　HSBC選手権第3日がイギリス ロンドンで行われ、男子ダブルス1回戦で、ロビン ハーセ / コンスタンティン フランツェンとアレハンドロ ダビドビッチ フォキナ / アルトゥル ランデルクネクが対戦した。
　第1セットはアレハンドロ ダビドビッチ フォキナ / アルトゥル ランデルクネクが6-3で先取。第2セットはロビン ハーセ / コンスタンティン フランツェンが7-5で奪い返すと、第3セットもロビン ハーセ / コンスタンティン フランツェンが10-8で制し、ロビン ハーセ / コンスタンティン フランツェンがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-18 00:12:06 更新