ソニーセミコンダクタソリューションズは、省電力で100dBのハイダイナミックレンジ撮影を実現する、モバイル用イメージセンサー「LYTIA L910」を商品化すると発表した。量産出荷時期は今夏を予定している。

単一露光で100dBのダイナミックレンジ撮像を実現

「LYTIA L910」は、フォトダイオードから溢れた電荷を蓄積できる「LOFIC構造」を採用し、従来のイメージセンサー「LYTIA 828」よりも飽和電荷量を拡大させた。

また、1回の露光で得た電荷を3種類の変換効率で読み出す「Triple Conversion Gain-HDR（TCG-HDR）技術」を採用。高輝度部を撮影した際の白飛びや、暗部から中間階調にかけてのノイズの発生を抑えた。

従来センサー（DCG-HDR）とLYTIA L910（TCG-HDR with LOFIC）の画質比較

さらに、電荷から電圧への変換効率を高める「UHCG（Ultra High Conversion Gain）回路技術」により、ランダムノイズの発生を「LYTIA 828」と比較して約30％低減。低照度下での画質も向上している。

これらの技術により、1回の露光で100dBのダイナミックレンジを達成した。低照度環境下でのノイズによる画面のざらつきを抑えながら、明暗差の大きな環境でも滑らかな階調表現ができる。

複数回露光を行わないことで動体のブレを抑制できるほか、露光時間が延びることにより、撮像信号のS/N比改善や照明のちらつき（フリッカー）抑制を実現している。

ハイダイナミックレンジの4K動画撮影を省電力で

独自の回路設計と先端プロセスを採用し、アナログ→デジタルの変換処理にかかる時間を短縮。センサーの消費電力を抑制した。バッテリー消費を抑えつつ、ハイダイナミックレンジを維持したまま、60fpsで4K映像の撮影ができる。

また、スマートフォンの画面上で、プレビュー時点からHDR画質を確認できるようになった。

型名 LYTIA L910 イメージサイズ 1/1.28型（対角12.49mm） 有効画素数 約5000万画素 ユニットセルサイズ 1.22μm（H）×1.22μm（V） カラーフィルター Quad Bayer Coding フレームレート（全画素AF時） 50Megapixels（4:3）：30fps 12.5Megapixels（4:3）：120fps60fps（DCG-HDR）60fps（TCG-HDR w/LOFIC） 4K2K（16:9）：60fps（2x2 Bin, DCG-HDR）60fps（2x2 Bin, TCG-HDR w/LOFIC） 電源電圧 アナログ：2.8v/1.8v デジタル：0.81v インターフェイス：1.8v or 1.2v 出力インターフェイス MIPI C-PHY 2/3 trio, Max. 6.0Gsps/trioMIPI D-PHY 2/4 lane, Max. 2.5Gbps/lane