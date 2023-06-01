きのう（17日）、東京・葛飾区で、2人乗りのバイクから男性が転落し、ミキサー車にひかれて死亡した事故で、警視庁はミキサー車の運転手の男を過失運転致死とひき逃げの疑いで逮捕しました。

逮捕されたのは、東京・足立区の運送業、増田泰宏容疑者（49）です。

増田容疑者は午前7時ごろ、東京・葛飾区の道路で、2人乗りのバイクから転落した男性（19）をミキサー車でひいて死亡させ、そのまま現場から逃走した疑いがもたれています。

警視庁によりますと、2人乗りのバイクがバランスを崩した状態で車線変更したところ、運転手の後ろに乗っていた男性がバイクから転落したということです。

警視庁は、バイクを運転していた19歳の男についても、過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕していて、今後、容疑を過失運転致死に切り替える方針です。

増田容疑者は調べに対し、「なにかを踏みつけた認識はあったが、大したことはないものだと思ってそのまま走り去ってしまった」と容疑を一部否認しています。

警視庁は、事故の詳しい経緯を調べています。