いろんなコスチュームのプーがかくれんぼ！ ガチャ「くまのプーさん Hide＆Seek かくれんぼフィギュア」7月上旬発売
【くまのプーさん Hide＆Seek かくれんぼフィギュア】 7月上旬 発売予定 価格：1回400円
(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「くまのプーさん Hide＆Seek かくれんぼフィギュア」を7月上旬に発売する。価格は1回400円。
劇中のさまざまなコスチュームに変身したプーが「Hide＆Seek かくれんぼフィギュア」になって登場。ハニーポットのはちみつはツヤ塗装の豪華仕様となっている。約48mmのごろんと大きめサイズ。
ラインナップは、「プー？-枕-」、「プー？-ハニーポット-」、「プー？-王冠 A-」、「プー？-王冠 B-」の全4種。
プー？-枕-
プー？-ハニーポット-
プー？-王冠 A-
プー？-王冠 B-
(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.