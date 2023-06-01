【くまのプーさん Hide＆Seek かくれんぼフィギュア】 7月上旬 発売予定 価格：1回400円

　タカラトミーアーツは、ガチャ商品「くまのプーさん Hide＆Seek かくれんぼフィギュア」を7月上旬に発売する。価格は1回400円。

　劇中のさまざまなコスチュームに変身したプーが「Hide＆Seek かくれんぼフィギュア」になって登場。ハニーポットのはちみつはツヤ塗装の豪華仕様となっている。約48mmのごろんと大きめサイズ。

　ラインナップは、「プー？-枕-」、「プー？-ハニーポット-」、「プー？-王冠 A-」、「プー？-王冠 B-」の全4種。

プー？-枕-

プー？-ハニーポット-

プー？-王冠 A-

プー？-王冠 B-

(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.