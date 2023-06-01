【MODEROID テッカマンエビル】 6月18日 出荷開始 価格：8,900円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID テッカマンエビル」の出荷を6月18日に開始する。価格は8,900円。

本商品は、アニメ「宇宙の騎士テッカマンブレード」より主人公の双子の弟・シンヤが変身する「テッカマンエビル」を「MODEROID」シリーズでプラモデル化したもの。メカデザイナーの佐山善則氏によって描かれたデザイン画を元に立体化されている。各部にクリアパーツを使用し、各関節が可動する。交換用手首、テックランサー、十字形テックランサー、ラムショルダー再現用パーツが付属。

ラムショルダーは、肩アーマーの変形と専用ジョイント・刃パーツの取り付けによって再現。ラムショルダー接続時には、穴の空いた状態の前腕カバーパーツを交換して使用する。胸部「ボルテッカ」の発射口はクリアグリーン成形。頭部はクリアグリーンと無色クリアの2種のバイザーを選択して組み立てられる。バイザー内部のツインアイはメタリックレッドで塗装済み。各成形色と彩色済みパーツにより組み立てるだけでイメージに近い色分けを再現できる。全高は約180mm。

(C) 創通・タツノコプロ

※発売日は流通により前後する場合があります。

